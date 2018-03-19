Боевики с начала суток соблюдают режим прекращения огня - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала суток и по состоянию на 18.00 в зоне проведения антитеррористической операции не зафиксировано ни одного обстрела со стороны российско-террористических группировок. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"С начала суток режим полного прекращения огня на линии разграничения сторон боевиками российско-оккупационных войск придерживался в полной мере - по состоянию на 18.00 обстрелов наших позиций не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, украинские воины, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершил 2 обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил боевое травмирования.