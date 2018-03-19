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Бойовики з початку доби дотримуються режиму припинення вогню - штаб

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КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку доби і станом на 18.00 в зоні проведення антитерористичної операції не зафіксовано жодного обстрілу з боку російсько-терористичних угруповань. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Від початку доби режим повного припинення вогню на лінії розмежування сторін бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі — станом на 18.00 обстрілів наших позицій не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українські воїни, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати противника, неухильно дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.

Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснив 2 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове травмування.

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