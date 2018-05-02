Боевики из артиллерии обстреляли Троицкое - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Вчера вечером российско-террористические группировки обстреляли из тяжелой артиллерии населенный пункт Троицкое в Донецкой области. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Боевики оккупационных администраций РФ продолжали обстрелы наших оборонительных позиций. Кроме этого, поздно вечером из артиллерии калибра 152 мм оккупанты вели обстрел гражданской инфраструктуры н.п. Троицкое, где нет позиций Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.
Как сообщал УНН, что в результате вражеских обстрелов вчера получили ранения двое украинских военных. Их состояние - средней тяжести.
Напомним, командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев анонсировал уменьшение проверок на КПВВ.