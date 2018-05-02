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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики з артилерії обстріляли Троїцьке – Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора у вечері російсько-терористичні угруповання обстріляли з важкої артилерії населений пункт Троїцьке у Донецькій області. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

Бойовики з артилерії обстріляли Троїцьке – Міноборони

"Бойовики окупаційних адміністрацій РФ продовжували обстріли наших оборонних позицій. Окрім цього, пізно ввечері з артилерії калібру 152 мм окупанти вели обстріл цивільної інфраструктури н.п. Троїцьке, де немає позицій Об’єднаних сил", - сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, що внаслідок ворожих обстрілів вчора отримали поранення двоє українських військових. Їхній стан – середньої важкості.

Нагадаємо, командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв анонсував зменшення перевірок на КПВВ.

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