Бойовики з артилерії обстріляли Троїцьке – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Вчора у вечері російсько-терористичні угруповання обстріляли з важкої артилерії населений пункт Троїцьке у Донецькій області. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Бойовики окупаційних адміністрацій РФ продовжували обстріли наших оборонних позицій. Окрім цього, пізно ввечері з артилерії калібру 152 мм окупанти вели обстріл цивільної інфраструктури н.п. Троїцьке, де немає позицій Об’єднаних сил", - сказав Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, що внаслідок ворожих обстрілів вчора отримали поранення двоє українських військових. Їхній стан – середньої важкості.
Нагадаємо, командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв анонсував зменшення перевірок на КПВВ.