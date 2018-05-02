Бойовики з артилерії обстріляли Троїцьке – Міноборони

"Бойовики окупаційних адміністрацій РФ продовжували обстріли наших оборонних позицій. Окрім цього, пізно ввечері з артилерії калібру 152 мм окупанти вели обстріл цивільної інфраструктури н.п. Троїцьке, де немає позицій Об’єднаних сил", - сказав Гуцуляк.



Як повідомляв УНН, що внаслідок ворожих обстрілів вчора отримали поранення двоє українських військових. Їхній стан – середньої важкості.



Нагадаємо, командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв анонсував зменшення перевірок на КПВВ.