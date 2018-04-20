Боевики впервые в этом году обстреляли из "Градов" позиции ВСУ на Донбассе

"С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов позиций сил АТО, в очередной раз применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. На Донецком направлении боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", - сообщили в штабе.

Отмечено, что в последний раз применение противником РСЗО "Град" в штабе АТО фиксировали 18-19 декабря 2017 года в районе Зайцево.

Напомним, за сутки 19 апреля в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 35 обстрелов опорных пунктов ВСУ.