Бойовики вперше в цьому році обстріляли із "Градів" позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Бойовики обстріляли позиції неподалік Лебединського із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО у Facebook, передає УНН.
"Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів позицій сил АТО, вчергове застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами. На Донецькому напрямку бойовики обстріляли позиції неподалік Лебединського із реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". Обстріл почався близько шостої години ранку та тривав понад годину. За цей час окупанти випустили по українських позиціях 40 реактивних снарядів", - повідомили у штабі.
Зазначено, що востаннє застосування противником РСЗВ "Град" у штабі АТО фіксували 18-19 грудня 2017 року в районі Зайцево.
Нагадаємо, протягом доби 19 квітня у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" здійснили 35 обстрілів опорних пунктів ЗСУ.