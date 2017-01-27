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Боевики выпустили более 80 мин на донецком направлении

Боевики выпустили более 80 мин на донецком направлении

Киев • УНН

 • 7270 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. За прошедшие сутки боевики в ходе обстрелов на донецком направлении выпустили более 80 мин. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Вчера сложная обстановка там (на донецком направлении - ред.) была в Авдеевской промзоне. Противник организовал три мощных обстрелы: утром, днем ​​и вечером. Каждый из этих обстрелов длился от одной и до двух часов. Оккупанты массово применяли тяжелое вооружение, в том числе минометы калибром 120 и 82 мм. При этом по нашим позициям враг выпустил более 80 мин ", - сказал А.Мотузяник.

Также, по его словам, боевики применяли минометы в Зайцево и Верхнеторецком. Провокации с использованием легкого вооружения произошли в Новгородской, Каменке и на позиции Шахта Бутовка.

Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов, 4 из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, в результате обстрела Авдеевки повреждено шесть домов .

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