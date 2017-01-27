Боевики выпустили более 80 мин на донецком направлении

"Вчера сложная обстановка там (на донецком направлении - ред.) была в Авдеевской промзоне. Противник организовал три мощных обстрелы: утром, днем ​​и вечером. Каждый из этих обстрелов длился от одной и до двух часов. Оккупанты массово применяли тяжелое вооружение, в том числе минометы калибром 120 и 82 мм. При этом по нашим позициям враг выпустил более 80 мин ", - сказал А.Мотузяник.

Также, по его словам, боевики применяли минометы в Зайцево и Верхнеторецком. Провокации с использованием легкого вооружения произошли в Новгородской, Каменке и на позиции Шахта Бутовка.

Всего за сутки на донецком направлении зафиксировано 8 вражеских обстрелов, 4 из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, в результате обстрела Авдеевки повреждено шесть домов .