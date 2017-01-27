Бойовики випустили більше 80 мін на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулої доби бойовики в ході обстрілів на донецькому напрямку випустили понад 80 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Вчора найскладніша обстановка там (на донецькому напрямку — ред.) була в авдіївській промзоні. Противник організував три потужних обстріли: зранку, вдень і ввечері. Кожен з цих обстрілів тривав від однієї і до двох годин. Окупанти масово застосовували важке озброєння, зокрема міномети калібром 120 і 82 мм. При цьому по наших позиціях ворог випустив більше 80 мін”, — сказав О.Мотузяник.
Також, за його словами, бойовики застосовували міномети у Зайцевому та Верхньоторецькому. Провокації з використанням легкого озброєння сталися у Новгородському, Кам’янці та на позиції Шахта Бутовка.
Усього за добу на донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, 4 з них із застосуванням важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків.