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Бойовики випустили більше 80 мін на донецькому напрямку

Бойовики випустили більше 80 мін на донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Минулої доби бойовики в ході обстрілів на донецькому напрямку випустили понад 80 мін. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Вчора найскладніша обстановка там (на донецькому напрямку — ред.) була в авдіївській промзоні. Противник організував три потужних обстріли: зранку, вдень і ввечері. Кожен з цих обстрілів тривав від однієї і до двох годин. Окупанти масово застосовували важке озброєння, зокрема міномети калібром 120 і 82 мм. При цьому по наших позиціях ворог випустив більше 80 мін”, — сказав О.Мотузяник.

Також, за його словами, бойовики застосовували міномети у Зайцевому та Верхньоторецькому. Провокації з використанням легкого озброєння сталися у Новгородському, Кам’янці та на позиції Шахта Бутовка.

Усього за добу на донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих обстрілів, 4 з них із застосуванням важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено шість будинків.

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