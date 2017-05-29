Боевики выпустили 40 мин по позициям сил АТО в Крымском
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили 40 мин по позициям украинских военных в Крымском, одновременно используя легкое вооружение. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Луганский направление. Главной горячей точкой вчера было Крымское, где вечером произошел мощный минометный обстрел со стороны противника. По 2:00 враг выпустил по нашим позициям 40 мин, одновременно используя и легкое вооружение", - сообщил А.Лысенко.
Он отметил, что также очень неспокойно вчера было в Катериновке, где противник стрелял из минометов, а также вел снайперский огонь.
"В общем, по-прежнему, в основном боевики нарушают режим тишины в Попаснянском районе. Кроме этого, оккупанты трижды открывали огонь из стрелкового оружия в Станично-Луганском районе", - отметил спикер.
А.Лысенко также добавил, что всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 10 вражеских обстрелов.
Напомним, 27 мая на луганском направлении произошло девять обстрелов, в том числе четыре из тяжелого вооружения.