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Бойовики випустили 40 мін по позиціям сил АТО в Кримському

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Минулої доби бойовики випустили 40 мін по позиціям українських військових у Кримському, одночасно використовуючи легке озброєння. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики випустили 40 мін по позиціям сил АТО в Кримському

"Луганський напрямок. Головною гарячою точкою вчора було Кримське, де ввечері стався потужний мінометний обстріл з боку противника. За дві години ворог випустив по наших позиціях 40 мін, одночасно використовуючи і легке озброєння", - повідомив А.Лисенко.

Він наголосив, що також дуже неспокійно вчора було в Катеринівці, де противник стріляв з мінометів, а також вів снайперський вогонь.

"Загалом, як і раніше, здебільшого бойовики порушують режим тиші у Попаснянському районі. Окрім цього, окупанти тричі відкривали вогонь зі стрілецької зброї в Станично-Луганському районі", - зазначив речник.

А.Лисенко також додав, що всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, 27 травня на луганському напрямку сталося дев'ять обстрілів, зокрема чотири з важкого озброєння.

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