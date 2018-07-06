Боевики в Донецке "освободили" от жителей коттеджный городок для своих офицеров

КИЕВ. 6 июля. УНН. Боевики в Донецке принудительно отселили жителей одного из коттеджных городков для расквартирования российских офицеров. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.