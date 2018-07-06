Боевики в Донецке "освободили" от жителей коттеджный городок для своих офицеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Боевики в Донецке принудительно отселили жителей одного из коттеджных городков для расквартирования российских офицеров. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Население временно оккупированных территорий продолжает страдать от произвола российских оккупационных администраций. В частности, оккупантами принудительно выселено из своих домов жителей одного из коттеджных городков юго-восточного района г. Донецка для расквартирования высшего офицерского состава 1 АК ВС РФ", - сказал Мотузяник.
Напомним, русское командование на Донбассе проводит мобилизационные тренировки среди боевиков.