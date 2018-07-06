Бойовики у Донецьку "визволили" від мешканців котеджне містечко для своїх офіцерів

КИЇВ. 6 липня. УНН. Бойовики у Донецьку примусово відселили мешканців одного з котеджних містечок для розквартирування російських офіцерів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.