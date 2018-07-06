Бойовики у Донецьку "визволили" від мешканців котеджне містечко для своїх офіцерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Бойовики у Донецьку примусово відселили мешканців одного з котеджних містечок для розквартирування російських офіцерів. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані української розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Населення тимчасово окупованих територій продовжує потерпати від свавілля російських окупаційних адміністрацій. Зокрема, окупантами примусово виселено зі своїх будинків мешканців одного з котеджних містечок південно-східного району м. Донецька для розквартирування вищого офіцерського складу 1 АК ЗС РФ", - сказав Мотузяник.
Нагадаємо, російське командування на Донбасі проводить мобілізаційні тренування серед бойовиків.