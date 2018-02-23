Боевики трижды обстреляли позиции сил АТО, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования на Донбассе с начала суток уменьшили боевую активность, потерь среди украинских военных нет. Об этом на своей странице в сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксировано 3 обстрелы позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на Луганском направлении противник применил 82-мм минометы и гранатометы по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации", - отметили в штабе АТО.
Как сообщал УНН, вчера в результате обстрелов боевиков в зоне АТО 1 украинский военный погиб, еще один получил тяжелое ранение.