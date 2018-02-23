Бойовики тричі обстріляли позиції сил АТО, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Незаконні збройні формування на Донбасі з початку добу зменшили бойову активність, втрат серед українських військових немає. Про це на своїй сторінці у повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій українських захисників з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок цих дій не постраждав жоден український захисник”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Луганському напрямку противник застосував 82-мм міномети та гранатомети по наших опорних пунктах біля Луганського. З озброєння БМП ворог обстрілював оборонців Троїцького, а гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по захисниках Новоолександрівки.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Незважаючи на відносне затишшя вздовж усієї лінії розмежування, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки та перебувають у повній готовності адекватно діяти, якщо противник вдасться до збройних провокацій”, — зазначили у штабі АТО.
Як повідомляв УНН, вчора у результаті обстрілів бойовиків в зоні АТО 1 український військовий загинув, ще один отримав важке поранення.