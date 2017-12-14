Боевики сегодня из минометов обстреливали окраины Марьинки - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 8 обстрелов по позициям украинских военных, в частности из минометов различных калибров били по окрестностям Марьинки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 8 прицельных обстрелов позиций сил АТО. Почти в каждом случае украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем", - говорится в сообщении.
В частности, как сообщили в пре-центре штаба АТО, на донецком направлении противник сосредоточил свою активность в пригороде Марьинки.
"Здесь, в течение дня, враг неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Кроме того, из гранатометов агрессор обстреливал защитников Каменки и Водяного", - отметили в штабе.
Кроме того, по информации пресс-центра, на луганском направлении зафиксировано два факта нарушения перемирия.
Посреди ночи, отметили в штабе, захватчики из гранатометов различных типов стреляли по оборонным укреплениям вокруг Луганского, а на рассвете немцы восстановили провокации и с такого же вооружение, более 2 часов обстреливали наши опорные пункты в этом районе.
В штабе добавили, что для утоления врага нашим бойцам пришлось дать адекватный ответ.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб украинский военный , еще один получил ранения.