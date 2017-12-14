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Бойовики сьогодні з мінометів обстрілювали околиці Мар’їнки – штаб АТО

Бойовики сьогодні з мінометів обстрілювали околиці Мар’їнки – штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 8 обстрілів по позиціях українських військових, зокрема з мінометів різних калібрів били по околицях Мар’їнки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 8 прицільних обстрілів позицій сил АТО. Майже у кожному випадку українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як поінформували у пре-центрі штабу АТО, на донецькому напрямку противник зосередив свою активність у передмісті Мар’їнки.

“Тут, впродовж дня, ворог неодноразово вів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Крім того, з гранатометів агресор обстрілював оборонців Кам’янки і Водяного”, — зазначили у штабі.

Крім того, за інформацією прес-центру, на луганському напрямку зафіксовано два факти порушення перемир’я.

Посеред ночі, зауважили у штабі, загарбники з гранатометів різних типів стріляли по оборонних укріпленнях довкола Луганського, а на світанку окупанти відновили провокації і, з такого ж озброєння, понад дві години обстрілювали наші опорні пункти у цьому районі.

У штабі додали, що для вгамування ворога нашим бійцям довелося дати адекватну відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинув український військовий, ще один отримав поранення.

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