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Боевики сегодня пять раз нарушили режим прекращения огня

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КИЕВ. 10 июня. УНН. С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. Об этом УНН сообщает по информации пресс-центра Объединенных сил.

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении .

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды в районе села Водяное, по направлению Пикуза и Ужовка - из крупнокалиберного пулемета; Пищевик, по направлению населенного пункта Верхньоширокивське - с станкового противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого, со стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Зайцево, по направлению Гольмовского - из минометов калибра 120 мм.

"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Как сообщал УНН, в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.

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