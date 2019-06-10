Боевики сегодня пять раз нарушили режим прекращения огня

"С начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении .



Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: дважды в районе села Водяное, по направлению Пикуза и Ужовка - из крупнокалиберного пулемета; Пищевик, по направлению населенного пункта Верхньоширокивське - с станкового противотанкового гранатомета; вблизи Новотроицкого, со стороны населенного пункта Докучаевск - из гранатометов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Зайцево, по направлению Гольмовского - из минометов калибра 120 мм.



"В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе.



Как сообщал УНН, в воскресенье вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.