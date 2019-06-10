Бойовики сьогодні п’ять разів порушили режим припинення вогню

"Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.



Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі в районі села Водяне, з напрямку Пікузи та Ужівка – з великокаліберного кулемета; Пищевик, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Новотроїцького, зі сторони населеного пункту Докучаєвськ – з гранатометів та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Гольмівській - з мінометів калібру 120 мм.



"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили в штабі.



Як повідомляв УНН, у неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню.