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Бойовики сьогодні п’ять разів порушили режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі. Про це УНН повідомляє за інформацією прес-центру Об’єднаних сил.

"Від початку доби ворог п’ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі в районі села Водяне, з напрямку Пікузи та Ужівка – з великокаліберного кулемета; Пищевик, з напрямку населеного пункту Верхньошироківське – зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу Новотроїцького, зі сторони населеного пункту Докучаєвськ – з гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Зайцеве, з напрямку Гольмівській - з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили в штабі.

Як повідомляв УНН, у неділю збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню.

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