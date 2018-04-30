Боевики сегодня обстреляли 9 раз позиции ВСУ

"Начиная с полуночи по состоянию на 9:00 сегодня зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов наших опорных пунктов", - сказал он.

В частности, по словам М.Прауты, на луганском направлении зафиксирован один обстрел. После двух часов ночи боевики целились из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам Валуйского.

Представитель Минобороны добавил, что еще 8 прицельных обстрелов произошли на донецком направлении. Он уточнил, что с 5:00 в течение часа противник выпустил около 10 мин из минометов 120 и 82 калибров по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции в районе Песок, Водяного, Авдеевки, Павлополье, Широкино и Опытного.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 47 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получили ранения, еще один - получил боевое травмирования.