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Боевики сегодня обстреляли 9 раз позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 8709 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня, начиная с полуночи и до 9:00 утра, незаконные вооруженные формирования совершили 9 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент УНН.

Боевики сегодня обстреляли 9 раз позиции ВСУ

"Начиная с полуночи по состоянию на 9:00 сегодня зафиксировано 9 прицельных вражеских обстрелов наших опорных пунктов", - сказал он.

В частности, по словам М.Прауты, на луганском направлении зафиксирован один обстрел. После двух часов ночи боевики целились из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам Валуйского.

Представитель Минобороны добавил, что еще 8 прицельных обстрелов произошли на донецком направлении. Он уточнил, что с 5:00 в течение часа противник выпустил около 10 мин из минометов 120 и 82 калибров по защитникам шахты Бутовка. Кроме того, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны наши позиции в районе Песок, Водяного, Авдеевки, Павлополье, Широкино и Опытного.

Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 47 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получили ранения, еще один - получил боевое травмирования.

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