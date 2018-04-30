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Бойовики сьогодні обстріляли 9 разів позиції ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні, починаючи з опівночі і до 9:00 ранку, незаконні збройні формування здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

Бойовики сьогодні обстріляли 9 разів позиції ЗСУ

"З опівночі станом на 9:00 сьогодні зафіксовано 9 прицільних ворожих обстрілів наших опорних пунктів", - сказав він.

Зокрема, за словами М.Праути, на луганському напрямку зафіксовано один обстрілів. Після другої години ночі бойовики цілили з гранатометів та стрілецької зброї по наших оборонцях Валуйського.

Речник Міноборони додав, що ще 8 прицільних обстрілів відбулися на донецькому напрямку. Він уточнив, що з 5:00 протягом години противник випустив близько 10 мін з мінометів 120 та 82 калібрів по оборонцях шахти Бутівка. Окрім того, з гранатометів та великокаліберних кулеметів були обстріляні наші позиції в районі Пісок, Водяного, Авдіївки, Павлопілля, Широкиного та Опитного.

Нагадаємо, минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 47 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнали поранення, ще один – отримав бойове травмування.

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