Боевики сегодня 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. С начала нового дня состоянию на 11.00 здесь зафиксировано 4 прицельных обстрела позиций подразделений Объединенных сил, причем все с применением запрещенных минометов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Почти одновременно, около 8 часов утра, российско-оккупационные войска начали вести огонь в районе населенных пунктов Пески, Опытное и Авдеевка.
Кроме разрывов мин 120-го и 82-го калибров, наши военные также фиксировали вражеский огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщал УНН, боевики совершили 10 обстрелов позиций украинских военных .