Бойовики сьогодні 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

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22 березня, 17:51 • 96004 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Від початку нової доби станом на 11.00 тут зафіксовано 4 прицільних обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, причому усі із застосуванням заборонених мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони. 

Майже одночасно, близько 8-ї години ранку, російсько-окупаційні війська почали вести вогонь в районі населених пунктів Піски, Опитне та Авдіївка.

Окрім розривів мін 120-го та 82-го калібрів, наші військові також фіксували ворожий вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових

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