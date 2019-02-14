Бойовики сьогодні 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Від початку нової доби станом на 11.00 тут зафіксовано 4 прицільних обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил, причому усі із застосуванням заборонених мінометів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Майже одночасно, близько 8-ї години ранку, російсько-окупаційні війська почали вести вогонь в районі населених пунктів Піски, Опитне та Авдіївка.
Окрім розривів мін 120-го та 82-го калібрів, наші військові також фіксували ворожий вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 10 обстрілів позицій українських військових.