Боевики семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС

"С начала уже этого дня, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано уже семь фактов нарушения противником установленного режима перемирия. Огонь из минометов запрещенных калибров боевики открывали в сторону защитников Новгородского и Зайцево", - сказал Мотузяник.

Огневой налет в районах упомянутых населенных пунктов противник совершил одновременно, в общем потратив семнадцать мин 120 и 82-го калибров.



"Кроме того боевики вели огонь вблизи с Луганское и Новолуганское, а также Водяное Авдеевка и Старогнатовка, что на Донецком направлении. При этом противник активно применял пехотное оружие, включая автоматические гранатометы", - отметил Мотузяник.



Также, боевых потерь в рядах украинских военных с начала текущих суток нет.



Напомним, 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.