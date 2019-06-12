Боевики семь раз нарушили режим тишины в зоне ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. С начала этого периода, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала уже этого дня, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано уже семь фактов нарушения противником установленного режима перемирия. Огонь из минометов запрещенных калибров боевики открывали в сторону защитников Новгородского и Зайцево", - сказал Мотузяник.
Огневой налет в районах упомянутых населенных пунктов противник совершил одновременно, в общем потратив семнадцать мин 120 и 82-го калибров.
"Кроме того боевики вели огонь вблизи с Луганское и Новолуганское, а также Водяное Авдеевка и Старогнатовка, что на Донецком направлении. При этом противник активно применял пехотное оружие, включая автоматические гранатометы", - отметил Мотузяник.
Также, боевых потерь в рядах украинских военных с начала текущих суток нет.
Напомним, 11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.