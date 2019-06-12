Бойовики сім разів порушили режим тиші у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог сім разів обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку вже цієї доби, станом на 12:00 в районі проведення операції зафіксовано вже сім фактів порушення противником встановленого режиму перемир’я. Вогонь з мінометів заборонених калібрів бойовики відкривали в бік захисників Новогородського та с Зайцеве", - сказав Мотузяник.
Вогневий наліт в районах згаданих населених пунктів противник здійснив одночасно, загалом витративши сімнадцять мін 120 та 82-го калібрів.
"Окрім того бойовики вели вогонь поблизу с Луганське та Новолуганське, а також Водяне, Авдіївка та Старогнатівка, що на Донецькому напрямку. При цьому противник активно застосовував піхотну зброю, включно з автоматичними гранатометами", - зазначив Мотузяник.
Також, бойових втрат у лавах українських військових з початку поточної доби немає.
Нагадаємо, 11 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню.