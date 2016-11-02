Боевики провели три обстрела на луганском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На луганском направлении вчера боевики провели три обстрела в разных местах. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"На луганском направлении вчера произошло три вражеских обстрела все в разных местах, в частности, в Станице Луганской и Лопаскино противник применил легкое вооружение, а в Крымском артиллерию", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что в Попаснянском районе вчера было тихо.
Как сообщал УНН, в Крымском боевики совершили 2 минометных и 2 артиллерийских обстрела.