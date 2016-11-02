Бойовики провели три обстріли на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 2листопада. УНН. На луганському напрямку вчора бойовики провели три обстріли у різних місцях. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"На луганському напрямку вчора відбулося три ворожі обстріли, всі у різних місцях, зокрема, в Станиці Луганській та Лопаскиному противник застосував легке озброєння, а в Кримському артилерію", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що у Попаснянському районі вчора було тихо.
Як повідомляв УНН, у Кримське бойовики здійснили 2 мінометних і 2 артилерійських обстріли.