Боевики скрывают военную технику с РФ у границы на Донбассе - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Боевики в Донбассе ограничивают доступ к пограничным с РФ населенных пунктов с целью сокрытия фактов переброски на оккупированные территории российское вооружение и военную технику. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С целью сокрытия фактов переброски вооружения, военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов с РФ, командование русско-оккупационных войск проводит меры по ограничению доступа гражданского населения в приграничные с РФ населенных пунктов", - сообщил Гуцуляк.
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Так, с 15 января этого года закрыты въезды и выезды в села Котляревское. После тщательной проверки и досмотре личных вещей пропускают только местных жителей.
Также частично закрыт проезд и проход для гражданских в населенном пункте Зари, который используется оккупантами как перевалочный пункт российской военной техники, незаконно пересекает границу Украины.