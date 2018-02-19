Бойовики приховують військову техніку з РФ біля кордону на Донбасу - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Бойовики на Донбасі обмежують доступ до прикордонних з РФ населених пунктів з метою приховування фактів перекидання на окуповані території російське озброєння та військову техніку. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"З метою приховування фактів перекидання озброєння, військової техніки, боєприпасів та пально-мастильних матеріалів з РФ, командування російсько-окупаційних військ проводить заходи з обмеження доступу цивільного населення до прикордонних з РФ населених пунктів", - повідомив Гуцуляк.
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Так, з 15 січня цього року закриті в'їзди та виїзди до села Котляревське. Після ретельної перевірки та догляду особистих речей пропускають лише місцевих жителів.
Також частково закритий проїзд та прохід для цивільних у населеному пункті Зорі, який використовується окупантами як перевалочний пункт російської військової техніки, що незаконно перетинає кордон України.