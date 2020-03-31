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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Боевики усиливают свои позиции артиллерией и минометами - разведка

Боевики усиливают свои позиции артиллерией и минометами - разведка

Киев  •  УНН

 • 8696 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. По данным разведки боевики усиливают передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"По данным наших разведчиков, в течение марта оккупанты увеличили применение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ", - отметил Праута.

Сообщается, что одновременно противник продолжал усиливать свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

"Украинские защитники находятся на своих позициях, дообустраивают их, и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину", - добавил Праута.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил в настоящее время не зафиксировано.

Напомним, по данным разведки, РФ продолжает поставки боевикам материалов военного назначения. С начала марта было доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин.

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