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Бойовики посилюють свої позиції артилерією та мінометами - розвідка

Бойовики посилюють свої позиції артилерією та мінометами - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. За даними розвідки бойовики підсилюють передові позиції артилерійськими та мінометними підрозділами. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"За даними наших розвідників, протягом березня окупанти збільшили застосування диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар, укомплектованих кадровими російськими військовослужбовцями, які прибули зі складу з’єднань і частин Південного військового округу ЗС РФ", - зазначив Праута. 

Повідомляється, що водночас противник продовжував посилювати свої передові позиції артилерійськими і мінометними підрозділами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів.

"Українські захисники перебувають на своїх позиціях, дообладнують їх, і готові прицільним вогнем відповісти на будь-які ворожі збройні провокації та примусити противника дотримуватися тиші", - додав Праута.

Зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил на даний час не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними розвідки, РФ продовжує постачання бойовикам матеріалів військового призначення. З початку березня було доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тон пального для техніки, більше 10 одиниць танків і бойових машин.

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