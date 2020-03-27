РФ продовжує постачання бойовикам матеріалів військового призначення - розвідка

КИЇВ. 27 березня. УНН. РФ продовжує постачання бойовикам матеріалів військового призначення. З початку березня було доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тон пального для техніки, більше 10 одиниць танків і бойових машин. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.