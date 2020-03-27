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РФ продовжує постачання бойовикам матеріалів військового призначення - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. РФ продовжує постачання бойовикам матеріалів військового призначення. З початку березня було доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тон пального для техніки, більше 10 одиниць танків і бойових машин. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує постачання пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, озброєння та військової техніки через неконтрольовані Україною ділянки кордону", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, з початку березня на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях з РФ доставлено понад 30 вагонів з боєприпасами, близько 8 тис. тон пального для техніки, більше 10 одиниць танків і бойових машин піхоти.

Так, за даними Міноборони, водночас під виглядом гуманітарної допомоги російські так звані "волонтерські організації" активізували постачання підрозділам 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК матеріально-технічних засобів військового призначення, у тому числі засобів зв’язку і комплектуючих до них, оптичних прицілів для стрілецької зброї та озброєння бойових машин. При цьому, кожний такий "гуманітарний вантаж" включає великі партії антиукраїнської пропагандистської літератури.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики ведуть агітаційну та рекрутингову роботу з призову на військову службу, оскільки виявлені чисельні факти незаконної відсутності російських найманців, які протягом цього року самовільно залишили місця служби.

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