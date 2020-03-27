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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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РФ продолжает поставки боевикам материалов военного назначения - разведка

РФ продолжает поставки боевикам материалов военного назначения - разведка

Киев  •  УНН

 • 9116 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. РФ продолжает поставки боевикам материалов военного назначения. С начала марта было доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ продолжает поставки горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украиной участки границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, с начала марта на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях из РФ доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин пехоты.

Так, по данным Минобороны, в то же время под видом гуманитарной помощи российские так называемые "волонтерские организации" активизировали поставки подразделениям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК материально-технических средств военного назначения, в том числе средств связи и комплектующих к ним, оптических прицелов для стрелкового оружия и вооружения боевых машин. При этом, каждый такой "гуманитарный груз" включает крупные партии антиукраинской пропагандистской литературы.

Напомним, по данным разведки, боевики ведут агитационную и карьерную работу по призыву на военную службу, поскольку обднаружены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно покинули место службы.

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