РФ продолжает поставки боевикам материалов военного назначения - разведка

КИЕВ. 27 марта. УНН. РФ продолжает поставки боевикам материалов военного назначения. С начала марта было доставлено более 30 вагонов с боеприпасами, около 8 тыс. тонн горючего для техники, более 10 единиц танков и боевых машин. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.