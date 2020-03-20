Бойовики намагаються терміново закрити некомплект у своїх лавах - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. За даними розвідки, бойовики ведуть агітаційну та рекрутингову роботу з призову на військову службу, оскільки виявлені чисельні факти незаконної відсутності російських найманців, які протягом цього року самовільно залишили місця служби. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
“За повідомленням ГУР МОУ, протягом поточного тижня у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ продовжувалась ротація командного складу кадрових російських офіцерів”, — зауважив він.
Зазначається, що під час прийому-передачі посад новопризначеними командирами підрозділів "виявлені чисельні факти незаконної відсутності російських найманців, які протягом цього року самовільно залишили місця служби, а за даними обліку нібито перебувають у відрядженнях, на лікуванні та відпустках".
Як повідомляють у Міноборони, командування російських окупаційних військ намагається терміново усунути виявлені проблеми некомплекту особового складу, у першу чергу в підрозділах, які виконують завдання на лінії зіткнення.
“Зокрема, окупаційні адміністрації активізували агітаційну та рекрутингову роботу у тилових районах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях з призову на військову службу”, — додає Шаравара.
Нагадаємо, з початку доби бойовики двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий отримав поранення.