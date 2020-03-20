ООС: бойовики двічі обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З початку поточної доби бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого один військовий отримав поранення. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає кореспондент УНН.
“Від початку поточної доби станом на 12:00 збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на луганському напрямку”, — зазначив він.
Повідомляється, що з міномету 120-го калібру противник випустив 20 мін по позиціях Об’єднаних сил у районі Кримського.
“Противник також обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Луганське, використовуючи автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецької зброї”, — додав Шаравара.
За наявною інформацією, один військовий отримав поранення.
Нагадаємо, 19 березня бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець загинув та ще один отримав поранення.