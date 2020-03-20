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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101824 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104963 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106960 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105828 просмотра

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ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый

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КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный получил ранения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на луганском направлении", - отметил он.

Сообщается, что с миномета 120-го калибра противник выпустил 20 мин по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

"Противник также обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - добавил Шаравара.

По имеющейся информации, один военный получил ранения.

Напомним, 19 марта боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.

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