ООС: боевики дважды обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный получил ранения. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на луганском направлении", - отметил он.
Сообщается, что с миномета 120-го калибра противник выпустил 20 мин по позициям Объединенных сил в районе Крымского.
"Противник также обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - добавил Шаравара.
По имеющейся информации, один военный получил ранения.
Напомним, 19 марта боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб и еще один получил ранения.