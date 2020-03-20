Боевики пытаются срочно закрыть некомплект в своих рядах - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По данным разведки, боевики ведут агитационную и рекрутинговую работу по призыву на военную службу, поскольку выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно покинули место службы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.
"По сообщению ГУР МОУ, на текущей неделе в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжалась ротация командного состава кадровых российских офицеров", - отметил он.
Отмечается, что во время приема-передачи должностей вновь назначенными командирами подразделений "выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно оставили место службы, а по данным учета якобы находятся в командировках, на лечении и в отпусках".
Как сообщают в Минобороны, командование российских оккупационных войск пытается срочно устранить выявленные проблемы некомплекта личного состава, в первую очередь в подразделениях, выполняющих задачи на линии соприкосновения.
"В частности, оккупационные администрации активизировали агитационную и рекрутинговую работу в тыловых районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по призыву на военную службу", - добавляет Шаравара.
Напомним, с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции, вследствие чего один военный получил ранения.