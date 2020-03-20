Боевики пытаются срочно закрыть некомплект в своих рядах - разведка

КИЕВ. 20 марта. УНН. По данным разведки, боевики ведут агитационную и рекрутинговую работу по призыву на военную службу, поскольку выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно покинули место службы. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.