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15 марта, 19:03 • 115704 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168090 просмотра

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15 марта, 13:22 • 138872 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 10:46 • 101683 просмотра

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Боевики ранили трех сотрудников спецподразделения ГФС "Фантом" в Луганской области

Боевики ранили трех сотрудников спецподразделения ГФС "Фантом" в Луганской области

Киев • УНН

 • 16100 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Луганской области в результате боя с боевиками ранены трое сотрудников спецподразделения налоговой милиции "Фантом". Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Во время проведения операции в районе села Лопаскино по задержанию злоумышленника, который занимался незаконной переправкой грузов и людей через линию разграничения по реке Северский Донец, группа фантомовцев попала под обстрел", - написал С.Билан.

Отмечается, что огонь велся из оккупированной территории на противоположном берегу реки Северский Донец.

Во время боя на помощь прибыли сотрудники Луганского пограничного отряда.

В результате боя ранения получили трое фантомовцев.

Сейчас они госпитализированы.

Как сообщал УНН, спецподразделение ГФСУ "Фантом" с начала года изъяло 51 млн 370 тыс. 840 грн, которые незаконно перемещались в зоне АТО и на прилегающей территории.

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