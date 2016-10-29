Боевики ранили трех сотрудников спецподразделения ГФС "Фантом" в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Луганской области в результате боя с боевиками ранены трое сотрудников спецподразделения налоговой милиции "Фантом". Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Во время проведения операции в районе села Лопаскино по задержанию злоумышленника, который занимался незаконной переправкой грузов и людей через линию разграничения по реке Северский Донец, группа фантомовцев попала под обстрел", - написал С.Билан.
Отмечается, что огонь велся из оккупированной территории на противоположном берегу реки Северский Донец.
Во время боя на помощь прибыли сотрудники Луганского пограничного отряда.
В результате боя ранения получили трое фантомовцев.
Сейчас они госпитализированы.
Как сообщал УНН, спецподразделение ГФСУ "Фантом" с начала года изъяло 51 млн 370 тыс. 840 грн, которые незаконно перемещались в зоне АТО и на прилегающей территории.