Бойовики поранили трьох співробітників спецпідрозділу ДФС “Фантом” на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Луганській області в результаті бою з бойовиками поранені троє співробітників спецпідрозділу податкової міліції “Фантом”. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Під час проведення операції в районі села Лопаскіно по затриманню зловмисника, який займався незаконним переправленням вантажів і людей через лінію розмежування по річці Сіверський Донець, група фантомівців потрапила під обстріл,” — написав С.Білан.
Зазначається, що вогонь вівся з окупованої території на протилежному березі річки Сіверський Донець.
Під час бою на допомогу прибули співробітники Луганського прикордонного загону.
В результаті бою поранення отримали троє фантомівців.
Наразі вони госпіталізовані.
Як повідомляв УНН, спецпідрозділ ДФСУ “Фантом” з початку року вилучив 51 млн 370 тис. 840 грн, що незаконно переміщувалися в зоні АТО та на прилеглій території.