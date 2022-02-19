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15 марта, 19:03 • 84560 просмотра

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Боевики начали обстреливать Счастье

Боевики начали обстреливать Счастье

Киев • УНН

 • 32385 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Боевики на Донбассе начали обстреливать Счастье, передает УНН из ссылки на информацию ООС.

Детали

Как сообщили УНН, боевики обстреливают Счастье из 82 мм вооружения.

Также есть информация, что 122-мм артиллерия наносит удар по населенному пункту Новолуганське на Донбассе.

Добавим

По данным пресс-центра ООС, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Бахмутском районе, в Донецкой области, во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.

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