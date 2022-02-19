Боевики начали обстреливать Счастье

Детали

Как сообщили УНН, боевики обстреливают Счастье из 82 мм вооружения.

Также есть информация, что 122-мм артиллерия наносит удар по населенному пункту Новолуганське на Донбассе.

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По данным пресс-центра ООС, по состоянию на 9 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Бахмутском районе, в Донецкой области, во время обстрела боевиков погиб украинский военный.

За минувшие сутки, 18 февраля, боевики открывали огонь 66 раз.