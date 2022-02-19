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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Бойовики почали обстрілювати Щастя

Бойовики почали обстрілювати Щастя

Київ • УНН

 • 32388 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Бойовики на Донбасі почали обстрілювати Щастя, передає УНН із посилання на інформацію ООС.

Деталі

Як повідомили УНН, бойовики обстрілюють Щастя із 82 мм озброєння.

Також є інформація, що 122-мм артилерія завдає удару по населеному пункту Новолуганське на Донеччині.

Додамо

За даними пресцентру ООС, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У Бахмутсьому районі, на Донеччині, під час обстрілу бойовиків загинув український військовий.

За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.

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