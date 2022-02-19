Бойовики почали обстрілювати Щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Бойовики на Донбасі почали обстрілювати Щастя, передає УНН із посилання на інформацію ООС.
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Як повідомили УНН, бойовики обстрілюють Щастя із 82 мм озброєння.
Також є інформація, що 122-мм артилерія завдає удару по населеному пункту Новолуганське на Донеччині.
Додамо
За даними пресцентру ООС, станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У Бахмутсьому районі, на Донеччині, під час обстрілу бойовиків загинув український військовий.
За минулу добу, 18 лютого, бойовики відкривали вогонь 66 разів.