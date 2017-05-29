Боевики планируют в Минске заявить о постоянных обстрелах Донецкой фильтровальной станции

“На днях в оккупированном Донецке состоялся круглый стол на тему” Донецкая фильтровальная станция на грани полной остановки “. Главным его итогом было решение отправить обращение представителям ОРДО на Минских переговорах, чтобы те донесли до мирового сообщества информацию об угрозе возникновения экологической и гуманитарной катастрофы из-за ситуации, сложившейся сегодня на ДФС”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре отмечают, что пока неизвестно, какими именно аргументами пророссийские наемники собираются подкрепить это обращение, но можно с большой долей вероятности предположить, что в нем отнюдь не будет информации о том, кто на самом деле виноват в возникновении этой проблемы.

При этом отмечается, что в текущем году в результате обстрелов, ДФС прекращала подачу воды населению 10 раз.

Также в штабе АТО отметили, что боевики создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта вокруг Донецкой фильтровальной станции.

“Прикрываясь показной „заботой“, пророссийские наемники сознательно нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей, создают предпосылки для дальнейшего обострения конфликта и ухудшения гуманитарной ситуации в Донецкой области”, — добавили в штабе.

Как сообщал УНН, боевики минометным огнем в очередной раз обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.