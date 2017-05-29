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Бойовики планують в Мінську заявити про постійні обстріли Донецької фільтрувальної станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Бойовики планують відправити звернення представникам ОРДО на мінських переговорах про загрозу виникнення екологічної та гуманітарної катастрофи через ситуацію, що склалася на Донецькій фільтрувальній станції, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики планують в Мінську заявити про постійні обстріли Донецької фільтрувальної станції

“Днями в окупованому Донецьку відбувся круглий стіл на тему „Донецька фільтрувальна станція на грані повної зупинки“. Головним його підсумком було рішення відправити звернення представникам ОРДО на Мінських переговорах, щоб ті донесли до світової спільноти інформацію про загрозу виникнення екологічної та гуманітарної катастрофи через ситуацію, що склалася сьогодні на ДФС”, — йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що наразі невідомо, якими саме аргументами проросійські найманці збираються підкріпити це звернення, але можна з великою часткою ймовірності припустити, що в ньому аж ніяк не буде інформації про те, хто насправді винен у виникненні цієї проблеми.

При цьому зазначається, що в поточному році внаслідок обстрілів, ДФС припиняла подачу води населенню 10 разів.

Також у штабі АТО наголосили на тому, що бойовики створюють передумови для подальшого загострення конфлікту навколо Донецької фільтрувальної станції.

“Прикриваючись показною „турботою“, проросійські найманці свідомо порушують норми міжнародного права, відверто нехтують положеннями Мінських домовленостей, створюють передумови для подальшого загострення конфлікту та погіршення гуманітарної ситуації на Донеччині”, — додали у штабі.

Як повідомляв УНН, бойовики мінометним вогнем вкотре обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

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