Боевики обстреляли из минометов Водяное и Широкино - штаб АТО

“За прошедшие сутки горячее всего было на Приазовье. Здесь оккупанты из минометов различных типов и оружия меньших калибров неоднократно обстреливали ряд населенных пунктов на подступах к Мариуполя, в частности — Водяное, Широкино”, — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, по всей линии соприкосновения района антитеррористической операции. При этом враг все чаще применяет при этом тяжелые виды вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

Напомним, накануне вечером боевики обстреливали КПВВ “Марьинка” на линии разграничения в зоне АТО.