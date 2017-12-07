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Бойовики обстріляли з мінометів Водяне та Широкине – штаб АТО

Київ • УНН

 • 8670 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вчора впродовж дня на Донбасі російсько-терористичні угруповання з мінометів обстріляли Водяне та Широкине. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Минулої доби чи не найгарячіше було на Приазов’ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї менших калібрів неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема — Водяне, Широкине”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфлікт на Донбасі в активній фазі, бойовики здійснили 14 тис. обстрілів — Полторак

Також зазначається, що російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, по всій лінії зіткнення району антитерористичної операції. При цьому ворог дедалі частіше застосовує при цьому важкі види озброєння, що заборонені Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, напередодні ввечері бойовики обстрілювали КПВВ “Мар’їнка” на лінії розмежування в зоні АТО.

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