Боевики обстреляли позиции ООС с противотанкового ракетного комлекса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. С начала текущих суток подразделения Вооруженных сил Украины уже зафиксировали три вооруженные провокации со стороны противника. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток уже зафиксированы три вооруженные провокации со стороны противника. Так, в половине седьмого утра российско-оккупационные войска обстреляли из ручных и автоматических гранатометов наши оборонительные укрепления, оборудованные в районе Березовой", - отметил спикер.
По его словам, обстрел велся со стороны Александровки и длился около 20 минут. Украинские военные открывали огонь, чтобы подавить огневую активность противника.
Позже, в 09:40, российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из ПТРК в сторону защитников Троицкого, а через час - с стороны н.п. Веселое открыли огонь в районе Песков, при этом применив автоматические гранатометы и пулеметы крупного калибра. На эти враждебные провокации украинская сторона не отвечала, строго соблюдая режим прекращения огня.
"Сейчас ситуация на линии соприкосновения стабильная, боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала этого периода нет", - добавил представитель пресс-центра.
Напомним, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения в Луганской области, в частности, под массированными обстрелами оказался населенный пункт Золотое.