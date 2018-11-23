Бойовики обстріляли позиції ООС з протитанкового ракетного комлексу

КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку поточної доби підрозділи Збройних сил України вже зафіксували три збройні провокації з боку противника. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.