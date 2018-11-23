Бойовики обстріляли позиції ООС з протитанкового ракетного комлексу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. З початку поточної доби підрозділи Збройних сил України вже зафіксували три збройні провокації з боку противника. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“З початку поточної доби вже зафіксовано три збройні провокації з боку противника. Так, о пів на сьому ранку російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних та автоматичних гранатометів наші оборонні укріплення, обладнані в районі Березового”, — зазначив спікер.
За його словами, обстріл вівся з боку Олександрівки і тривав близько 20 хвилин. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, аби придушити вогневу активність противника.
Пізніше, о 09:40 російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів з ПТРК в бік захисників Троїцького, а через годину — зі сторони н.п. Веселе відкрили вогонь в районі Пісків, при цьому застосувавши автоматичні гранатомети та кулемети великого калібру. На ці ворожі провокації українська сторона не відповідала, суворо дотримуючись режиму припинення вогню.
“Зараз ситуація на лінії зіткнення стабільна, бойових втрат у лавах Збройних Сил України від початку цієї доби немає”, — додав представник прес-центру.
Нагадаємо, протягом минулої доби незаконні збройні формування двічі порушували режим припинення вогню вздовж лінії розмежування у Луганській області, зокрема, під масованими обстрілами опинився населений пункт Золоте.