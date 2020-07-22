Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у Пищевика, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На Донбассе, у населенного пункта Пищевик, боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"Сегодня, 22 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.
В общем, с начала суток трое военнослужащих получили ранения в результате вражеских обстрелов, уточнили в пресс-центре.
"Наши воины применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткая и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на 18:00 22 июля боевики шесть раз обстреляли украинских защитников, двое бойцов получили ранения.