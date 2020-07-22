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Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Пищевика, є поранений

Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Пищевика, є поранений

Київ • УНН

 • 11155 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. На Донбасі, біля населеного пункту Пищевик, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Сьогодні, 22 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний.

Загалом, від початку доби троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів, уточнили у пресцентрі.

"Наші воїни застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на 18:00 22 липня бойовики шість разів обстріляли українських захисників, двох бійців поранено.

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