Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Пищевика, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На Донбасі, біля населеного пункту Пищевик, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Сьогодні, 22 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Пищевик противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я – задовільний.
Загалом, від початку доби троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів, уточнили у пресцентрі.
"Наші воїни застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстка та невідворотна відповідь. Втрати окупантів уточнюються", - зазначено у повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на 18:00 22 липня бойовики шість разів обстріляли українських захисників, двох бійців поранено.