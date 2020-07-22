ООС: бойовики шість разів обстріляли українських захисників, двох бійців поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сила на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"22 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - повідомили у пресцентрі.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог на світанку вів вогонь з мінометів калібру 120 мм по наших позиціях поблизу Майорська.
З гранатометів та кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських оборонців біля Хутору Вільний.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар’їнки та Лебединського.
Проти оборонців населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.
"За поточну добу, внаслідок ворожих обстрілів, двоє захисників зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до медичних закладів та надано допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 обстрілів не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.