ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є загиблий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. 21 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наші позиції зі 120-ти та 82-х мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік Новотошківського противник відкривав вгонь з мінометів калібру 120 мм, а поблизу Кримського — з 82-х мм мінометів, гранатометів та кулеметів. Біля населеного пункту Хутір Вільний агресор теж застосував великокаліберні кулемети та автоматичні станкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, по українських захисниках неподалік Гнутового ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем агресор двічі обстрілював наші опорні пункти поблизу Павлополя. Також окупанти вели вогонь з озброєння БМП по українських воїнах біля Лебединського, а поруч з Водяним — задіяли станкові протитанкові гранатомети.
За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один воїн — отримав поранення. “Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким полеглого героя, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання”, написали у штабі.
Зазначається, що для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії — “наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби. Відповідь була адекватною — після чого ворог припинив свою активність”, йдеться у повідомленні.
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Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник застосував озброєння заборонене Мінськими домовленостями та обстріляв наші позиції зі 120 мм мінометів біля Майорська.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, по захисниках Мар’їнки агресор двічі використав гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. А в по околицях Лебединського — станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога.
За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.